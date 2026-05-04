Bakan Yardımcısı Aydın: 'Küresel ahlaki erozyon insanlığı tehdit ediyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, insanlık tarihinin en büyük sınamalarından birinin "Ahlaki erozyon" olduğunu belirterek, toplumları ayakta tutan temel unsurun ahlak olduğunu vurguladı.

Bakan Yardımcısı Aydın, yaptığı değerlendirmede, modern dünyanın parıltılı yapısının ardında derin bir değerler aşınmasının yaşandığını ifade etti.

"İyi" kavramının yerini "güçlü olanın haklılığına" bıraktığını söyleyen Aydın, bu durumun küresel ölçekte bir çürümenin habercisi olduğunu kaydetti.

Gazze'de yaşananlara da değinen Aydın, İsrail'in saldırılarını "İnsanlık onurunun hedef alındığı bir tablo" olarak nitelendirdi.

Aydın, "Bebeklerin öldürülmesi, hastanelerin bombalanması gibi insanlık dışı eylemlerin 'savunma' adı altında sunulması, evrensel değerler söyleminin sorgulanmasına neden olmuştur" dedi.

Küresel sistemin vicdani temellerini kaybettiğini savunan Aydın, son yıllarda ortaya çıkan bazı uluslararası skandalların da bu çöküşün göstergesi olduğunu belirtti. İnsan onurunun zedelendiği, çocukların istismar edildiği olayların, ahlaki pusulanın kaybolduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye açısından en büyük riskin bu küresel yozlaşmadan etkilenmek olduğunu dile getiren Aydın, toplumun köklü değerlerine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Aydın, "Bizler, ahlakı merkeze alan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Gelecek nesillerimizi bu girdaptan korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Şehirlerin fiziksel olarak inşa edilebileceğini ancak ancak ahlakla korunabileceğini vurgulayan Aydın, milletin geleceğinin vicdan sahibi, dürüst ve merhametli nesillerle şekilleneceğini belirtti.

Aydın, "İstikbalimiz; teknolojiyle donanmış, ancak en çok da ahlakla kuşanmış bir neslin ellerinde yükselecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

