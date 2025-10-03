Haberler

Bakan Vedat Işıkhan İzmir'de Aliağa Ziyaretinde

Bakan Vedat Işıkhan İzmir'de Aliağa Ziyaretinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı ve Aliağa Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı ile Aliağa Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programı kapsamında AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa AK Parti İlçe Başkanı Bedrettin Yaşar Demir ve ilçe başkanlığı yönetimi katıldı. Karşılamanın ardından Bakan Işıkhan'a çiçek takdim edildi. Işıkhan, ilçe başkanlığındaki görüşmelerinin adından beraberindekiler ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Sumud filosuna baskın sonrası Trump'tan dikkat çeken Gazze açıklaması

Sumud filosuna saldırı sonrası bir ilk! Trump'tan çarpıcı Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.