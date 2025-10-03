Bakan Vedat Işıkhan İzmir'de Aliağa Ziyaretinde

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir 'de AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı ile Aliağa Belediyesi'ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programı kapsamında AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aliağa AK Parti İlçe Başkanı Bedrettin Yaşar Demir ve ilçe başkanlığı yönetimi katıldı. Karşılamanın ardından Bakan Işıkhan'a çiçek takdim edildi. Işıkhan, ilçe başkanlığındaki görüşmelerinin adından beraberindekiler ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.