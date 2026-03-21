Bakan Uraloğlu: Türkiye, Gerçekten Bir Güven Adası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayramlaşma törenlerinde Türkiye'nin savaş sürecinde bir güven adası olarak konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenlerine katıldı. Yoğun katılımın olduğu törenlerde hemşehrileriyle bayramlaşan Uraloğlu, "Tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bir ramazanı tamamladık ve çok şükür bayrama ulaştık. Sizlerin aracılığıyla herkesin bayramını tebrik ediyorum. Allahutaala bizleri nice bayramlara eriştirsin inşallah. İsterdik ki bayramı tüm coğrafyamızda huzurlu bir şekilde kutlayalım ama maalesef bir savaş sürecindeyiz. Gerek kuzeyimizde gerek Orta Doğu'da olan savaş noktasında Cumhurbaşkanımızın yoğun bir gayretinin olduğunu, savaşın başlamaması, durması için bir gayreti olduğunu özellikle belirtmek isterim. Türkiye, bu kadar karmaşanın içerisinde bir güven adası olarak konumunu güçlü bir şekilde yürütüyor. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, gerçekten bir güven adası. Cumhurbaşkanımız, Rize'de kendi memleketinde, kendisiyle de bayramlaştık. Burada birlikteyiz, gerek belediye gerek kurumlarımız olsun şehrimizde daha yoğun bir çalışmayı görmüş olacağız. Seneyi de bu şekilde geçireceğizö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu

MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in isteği damga vurdu
Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde

Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Galatasaray'a bayram piyangosu! Kasa ağzına kadar dolacak

Süper Lig devine bayram piyangosu! Kasa ağzına kadar dolacak
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu

MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in isteği damga vurdu
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu

Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Yerdeki not sır perdesini araladı
UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması

Liverpool bu kopuk parmağın bedelini ödeyecek