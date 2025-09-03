Bakan Uraloğlu'ndan Gümüşhane'ye Ziyaret

BAKAN URALOĞLU'NDAN GÜMÜŞHANE'YE ZİYARET

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt'taki ziyaretlerinin ardından Gümüşhane'ye geçerek Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti. Gümüşhane Belediyesi'ni ve AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek teşkilatla bir araya gelen Uraloğlu, programlarının ardından bölgeden ayrıldı.