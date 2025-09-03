Bakan Uraloğlu'ndan Gümüşhane'ye Ziyaret
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt'taki temaslarının ardından Gümüşhane'de Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinde bulundu.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bayburt'taki ziyaretlerinin ardından Gümüşhane'ye geçerek Gümüşhane Valiliği'ni ziyaret etti. Gümüşhane Belediyesi'ni ve AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nı da ziyaret ederek teşkilatla bir araya gelen Uraloğlu, programlarının ardından bölgeden ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika