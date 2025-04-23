Bakan Uraloğlu'ndan Deprem Açıklaması: Olumsuzluk Yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, karayollarında, havalimanlarında, tren ve metrolarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun" dedi. - ANKARA