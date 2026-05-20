Bakan Uraloğlu: Ulaştırma alanında başta olmak üzere bir problem olmadığını arkadaşlarımız tespit etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu memleketi Trabzon'a geldi. Akçaabat ilçesi Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarına katılan Bakan Uraloğlu gazetecilere sabah saatlerinde Malatya'da olan depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Aldığımız bilgiye göre, Malatya merkezli 5.6 şiddettinde bir deprem oldu. Yakından takip ediyoruz. Öncelikle Ulaştırma alanında başta olmak üzere bir problem olmadığını AFAD'ın koordinasyonunda arkadaşlarımız tespit etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Bey ile görüştük. Çok şükür bir sıkıntıları yok. Tabii 5.6 şiddetindeki deprem, yapının cinsine göre yıkıcı olabilecek bir depremdir. Kısa süreli olmuş ama çok ciddi hissedilmiş. Çok şükür hiç bir yerde bir problem yok. Köylerde tespit yapıyorlar ama önemli bir şey olmadığını söyleyebilirim" dedi.

