Bakan Uraloğlu, Konya Metro'su için müjde verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KonyaRay Banliyö Hattında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Konya Metro'su ile ilgili de bu yıl içerisinde ilk kazmanın vurulacağını açıkladı.

BAKAN URALOĞLU'DAN METRO MÜJDESİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KonyaRay Banliyö Hattında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Konya Metro'su ile ilgili de bu yıl içerisinde ilk kazmanın vurulacağını açıkladı. Uraloğlu, "Konya Metro Projesi ile ilgili vermemiz gereken kararları Konya Büyükşehir Belediyemiz ile verdik. Onunla ilgili kredi görüşmeleri sonlanmak üzere. İnşallah yıl içerisinde de bu metro hattında da kazmayı vurmuş olacağız" dedi.