Bakan Uraloğlu, KKTC'de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüştü.

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı ile bir araya geldik. Kıymetli mevkidaşım ile bakanlıklarımızın çalışmalarını değerlendirdik. Gelişen ve kalkınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulaştırma ve altyapı yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.