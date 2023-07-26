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Bakan Uraloğlu Hakkari'de Temaslarda Bulundu

Politika Haberleri

Bakan Uraloğlu, Hakkari'de yapılan törenlere katıldı ve parti teşkilatına seçimlerde başarı elde etmeleri için çağrıda bulundu.

BAKAN URALOĞLU HAKKARİ'DE TEMASLARDA BULUNDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki ziyaretlerini tamamlayan Bakan Uraloğlu, Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli Işık Görme Törenine katıldıktan sonra Hakkari'ye geldi. Bakan Uraloğlu, Valilik önünde Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, Talha Batal, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş ve partililer tarafından karşılandı. Şeref defterini imzalayan Bakan Uraloğlu, valilik konferans salonunda yapılan il koordinasyon toplantısına katıldı. Ardından AK Parti İl Teşkilatını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir başarı elde ettiklerini ve yaklaşan yerel seçimlerde Hakkari Belediyesi'ni de almak için parti teşkilatının çok çalışmasını istedi. Bakan Uraloğlu, Başkale-Güzeldere Tüneli ışık görme törenine katılmak üzere kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Politika

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