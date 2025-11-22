Haberler

Bakan Uraloğlu, Abdülhamid Han Külliyesi'nin Açılışına Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akçaabat'ta yapımı tamamlanan Abdülhamid Han Külliyesi Yusuf Taşkın Kur'an Kursu ve Camisi'nin açılış töreninde konuştu. Külliyenin eğitim ve ibadet alanlarının önemine değinen Uraloğlu, burada yetişecek gençlerin ülke yönetiminde görev alacağını belirtti.

KÜLLİYE VE KUR'AN KURSU AÇILIŞINA KATILDI

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Bölge Toplantısı'nın ardından Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Abdülhamid Han Külliyesi Yusuf Taşkın Kur'an Kursu ve Camisi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, "İnsanın elindekini verebilmesi, paylaşabilmesi miktarla ilgili değildir. Özellikle hayır işlerinde verebilmeyi Allah herkese nasip etsin. Bakın burada 13 bin metrekarelik bir kapalı alan, 140 yavrumuzun yatılı öğrenim görebileceği yurdundan, bütün kütüphanesine, bilgisayarlı iletişim odasına, yüzme havuzundan, spor salonuna, el sanatları atölyesinden konferans salonuna kadar her şey düşünülen bir eser olmuş. Burada sadece bir cami, sadece bir Kur'an kursu değil; tam da ismine yakışır şekilde bir külliye inşa edilmiş durumda" dedi.

'EVLATLARIMIZ ÜLKE YÖNETİMİNDE GÖREV YAPACAK'

Bakan Uraloğlu, açılan külliyenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, "Bu ülkede gerçekten hafızlık yapan insanların, evlatlarımızın gece vakitlerinde karakollara getirildiği, gizli saklı Kur'an eğitimlerinin yapıldığı dönemleri yaşadık. Şu an asla düşünmeyelim; o günlere geri dönmeyiz diye düşünmeyelim. Gerçekten eğer bu anlamda din düşmanlarının eline bir fırsat geçerse, o günlerden daha da geriye gideriz. Allah muhafaza. Burada yetişen evlatlar, inşallah ülkenin yönetiminde bizler gibi görev yapacak olan kardeşlerimiz ve evlatlarımız olacak. Bu açtığımız külliyede iyi ibadetler yapmayı Allah bizlere nasip etsin" diye konuştu. Duaların ardından Abdülhamid Han Külliyesi Yusuf Taşkın Kur'an Kursu ve Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

