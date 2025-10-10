'AİLE KURUMUNU GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kırıkkale ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile görüşen Bakan Tunç, daha sonra İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, "'Kadınlarımız güçlü olacak ki aile güçlü olsun' diyoruz. Aile, güçlü toplumun temelidir, aile güvenli limandır. Aile çocuklarla beraber adeta bir sığınaktır. Çevredeki olumsuzluklara karşı korunabilecek en güvenli yer ailedir. O nedenle aile kurumunu güçlendirmemiz lazım. Toplumu koruyabilmek için aileyi güçlendirebilmek için de kadının güçlü olması lazım. İşte 23 yıldan bu yana iktidarımızda kadınlarımıza nasıl değer verildiğini, nasıl önem verildiğini, anayasamızda pozitif ayrımcılık hükümlerinin nasıl getirildiğini ve birçok alanda kadınlarımızın başarılı olduğunu hep beraber şu geçtiğimiz 23 yılda görüyoruz" dedi.

AK Partinin bir millet hareketi olduğunu söyleyen Tunç, "Bu partiyi millet kurdu. Bu partiyi iktidarda milletimiz tutmaya devam ediyor. Kuruluşundan 14 ay gibi kısa bir zaman sonra milletimiz, yeni kurulan bir partiyi tek başına iktidara getirdi. 23 yıldan bu yana da Türk siyasi tarihinde ve dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir başarıyla her seçimde AK Parti'yi iktidara getirdi. 'Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı' dedi. İnşallah bundan sonra da milletimiz, 2028 öncesinde de Cumhur İttifakı'yla beraber 'Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmeyelim' diyor" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Bakan Tunç ve beraberindekiler, Kırıkkale Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Burak CAN/KIRIKKALE,

