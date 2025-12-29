Haberler

Bakan Tunç: "Yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş ve 5 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
