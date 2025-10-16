Bakan Tunç, Romanya Ziyareti Kapsamında Bükreş'te Temaslarda Bulundu

BAKAN TUNÇ, BÜKREŞ'TE TEMASLARDA BULUNDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya ziyareti kapsamında gittiği Bükreş'te; Uluslararası Demokratlar Birliği Romanya Başkanı ve yönetimiyle, Romanya Türk İş Adamları Derneği yöneticileri ile görüştü. Ziyaret kapsamında ilk olarak Romanya Adalet Bakanı Radu Marinescu'yla bir araya gelen Bakan Tunç, görüşmenin ardından Bükreş Türk Şehitliği'ne gitti. Bakan Tunç, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehitlikte bulunan ziyaretçi defterini imzalayan Bakan Tunç, şu ifadeleri yazdı:

"'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.' Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Ruhları şad olsun."

BAKAN TUNÇ, ULUSLARARASI MAARİF OKULUNU ZİYARET ETTİ

Bakan Tunç, son olarak Bükreş Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret ederek öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri ile bir araya geldi. Okul hakkında bilgi alan Tunç, 23 ülkeden 500 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yöneticilerini tebrik etti. Tunç, ayrıca Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, Uluslararası Demokratlar Birliği Romanya Başkanı ve Romanya Türk İş Adamları Derneği ile bir araya geldi.