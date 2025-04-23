Bakan Tunç'tan Deprem Açıklaması: Adalet Hizmetleri Kesintisiz Devam Ediyor

Adalet Bakanı Tunç: "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır. Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp, ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika