Haberler

Adalet Bakanı Tunç: "Yoğun bakımda bebeğe yönelik şiddet asla kabul edilemez"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta bir hemşirenin bebeğe uyguladığı şiddet görüntülerinin vicdanları yaraladığına vurgu yaparak, adaletin tecelli edeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde hemşire tarafından bir bebeğe yönelik uygulanan şiddete ilişkin görüntülerin vicdanları derinden yaraladığını belirterek, olayla ilgili adaletin hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edeceğini vurguladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin en korunmasız bir cana zarar vermesinin yalnızca bireysel bir suç olmadığını ifade etti. Tunç, bunun insanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlal olduğunu kaydetti.

Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiğini hatırlatan Tunç, toplumda derin bir üzüntüye yol açan bu şiddet olayının asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında, "Hepimizi derinden üzen bu olayla ilgili adalet, hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var

Hakan Fidan Davos'ta Barış Kurulu sorusuna böyle yanıt verdi
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası