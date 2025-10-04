Bakan Tunç, Küresel Sumud Filosu'ndaki Aktivistlere Geçmiş Olsun Diledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hoş geldiniz cesur yürekler. İşgalci İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul'a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımıza ve çeşitli ülkelerden aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hoş geldiniz cesur yürekler. İşgalci İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul'a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımıza ve çeşitli ülkelerden aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bir saldırının ardından ülkemize kavuşan aktivist kardeşlerimizin, talepleri üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda sağlık muayeneleri gerçekleştirilecek, fiziksel ve psikolojik durumları titizlikle kontrol edilecektir" ifadelerini kullandı.

Aktivitlerin adli tıp kontrolünün ardından bilgi amaçlı ifadelerine başvurulacağını ifade eden Bakan Tunç, "Adli tıp kontrolünün ardından 11 Cumhuriyet savcımız, avukatları ve tercümanları eşliğinde aktivistlerin bilgi amaçlı ifadelerine başvuracaktır. Zulmün karşısında susmayan, Filistin halkının yanında duran cesur yürekler, sadece birer aktivist değil insanlığın vicdanını taşıyan, adaletin sesi olan gerçek birer kahramandır. Gazze'de savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuksuz müdahale; hakikate, dayanışmaya ve barışa yapılmış bir saldırıdır. Bilinmelidir ki hiçbir baskı ve zorbalık, zulme karşı duran vicdanları susturamayacaktır" dedi. - ANKARA