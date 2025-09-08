Haberler

Bakan Tunç: "(İzmir'deki Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma...

Adalet Bakanı Tunç, İzmir'deki Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve olayla ilgili 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı 'X' üzerinden, İzmir'in Bornova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. Tunç şu ifadelere yer verdi:

" İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." - ANKARA

