Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Ceza adalet sistemini güçlendirmeyi sağlayacak düzenlemelerin de yer aldığı yargı paketi ile ilgili; 55 bin kişiye af geleceği, 12 yıl ceza alan birinin 9 ayda çıkacağı, verilen cezanın sadece 8'de 1'inin uygulanacağına yönelik olarak servis edilen iddia kamuoyunda infiale neden oldu.

BAKAN TUNÇ'TAN İNFİAL YARATAN İDDİAYA YALANLAMA

Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yalanlama geldi. Hatay'da Erzin ve Samandağ Adalet Binaları Temel Atma Töreninde konuşan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı; "İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak.

Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek, toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var. Basında, bazı TV kanallarında ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslak hakkında dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunuldu.

"NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ BUNLARI?"

8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşlarımızı yanıltmak, dezenformasyon amaçlı, kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir."