Bakan Tunç: "11 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi" Hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergileneceği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışına katılan Adalet Bakanı Tunç gündeme daire açıklamalarda bulunarak, "Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor.

Bakan Tunç: "11 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi"

ANKARA - Hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergileneceği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışına katılan Adalet Bakanı Tunç gündeme daire açıklamalarda bulunarak, " Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. 11 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Bunun yüzde 80'e yakını kadın ve çocuklardan oluşuyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların ürettikleri ürünlerin sergileneceği İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışına katıldı. Programı ayrıca çok sayıda yargı mensubu takip etti.

Sözlerine İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı lanetleyerek başlayan Bakan Tunç, "Filistin'de Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor. Katliam devam ediyor. Çocuklar katlediliyor. 11 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Bunun yüzde 80'e yakını kadın ve çocuklardan oluşuyor. İsrail'i Filistin'de işlediği bu akıl almaz vahşet ve soykırımdan nedeniyle bir kez daha lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120'den fazla ülke İsrail'in katliamlarının durdurulmasını ve ateşkesin sağlanması yönünde irade ortaya koyduğunu belirten Bakan Tunç, 14 ülkenin ateşkes olmasın dediğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Biz diyoruz ki, bu sistem değişmelidir ve acilen yerine güçlünün değil haklının sözünün geçtiği adil bir sistem kurulmalıdır. Aksi takdirde 120 ülkenin sözü bir İsrail'in sözüne eşit olmadığı bir dünyada yaşamaya devam edeceğiz. İsrail bütün dünyanın gözü önünde açık, açık uluslararası hukuku çiğnemeye, Birleşmiş Milletler kararını yok saymaya ve tüm çağrılara rağmen dünya barışını tehdit etmeye devam edecek."

Programda İşyurtları dünya ölçeğinde benzerine nadir rastlanan bir kurum olduğunu ifade eden Tunç, kurumun misyonunun insanı yaşatma, değer üretme üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Kurumun mahkemeler tarafından tutuklanmış veya hükmü kesinleşmiş kişileri topluma kazandırma hedefiyle çalışmalar yaptığını aktaran Tunç, "Biz İşyurtlarımızı zanaat ve meslek öğrenilen; insanlar için, ülkemiz için değer üretilen yerler haline getirdik. İşte bu başarıdan dolayı İşyurtlarında uygulamalı ve teorik olarak yürüttüğümüz meslek eğitimi programları ve meslek edindirme çalışmaları tüm dünyaya model olmaya devam ediyor. Birçok ülkeden heyetler, "Modern Türk Ceza İnfaz Sistemi"ne ait olan ve yıllar içerisinde özgün olarak geliştirdiğimiz, eğiten, üreten ve meslek edindiren İşyurtları modelimizi görmek üzere ülkemize geliyor, çalışmalarımızı yerinde inceliyor.

Tunç, fuarda sergilenen ürünlerin hükümlü, tutuklu kişilerce İşyurtları çatısı altında öğrendikleri meslekler, el becerileri sayesinde sunduklarını belirtti.

Ayrıca İşyurtları hakkında bilgi veren Tunç, bin 700'den fazla atölye ve tesiste, 30 binde fazla hükümlü ve tutuklu ücret almakta ve kısa vadeli sigortalandığını aktararak, "Yurt genelinde 364 ayrı merkezde faaliyet gösteren işyurtları sistemimiz milli ekonomimize katkı sağlamaktadır" dedi.

"Geldiğimiz noktada yeni anayasa kaçınılmazdır"

Yeni anayasa çağrısında bulunan Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılını adaletin de yüzyılı yapmak için yeni, sivil ve kuşatıcı bir anayasa şart diyoruz. Bugün yaşanan birçok sorunun, açmazın, hatta yargı krizi olarak isimlendirilen durumların nihai çözümü yeni anayasadan geçmektedir. İnşallah her bakımdan üstün vasıflara sahip bu yeni anayasayı milletimize kazandıracağız.

Ve böylece cumhuriyetimizin ikinci asrını daha ileri başarılarla taçlandırmış olacağız. Ülkemizin adını Türkiye Yüzyılında daha yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlanırken, Bakan Tunç stantları gezdi.