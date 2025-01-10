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Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan Multan'daki okulunun açılışını yaptı

Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Pakistan Multan'daki okulunun açılışını yaptı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'da Türkiye Maarif Vakfının Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları Multan Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'da Türkiye Maarif Vakfının Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları Multan Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'daki temasları kapsamında, Türkiye Maarif Vakfının Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları Multan Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiren Bakan Tekin,Türkiye ile Pakistan arasındaki derin dostluk ve kardeşlik bağını vurguladı.

Dostluk ve kardeşlik bağının güçlenmesini ve gelecek kuşakların bu dostluğa sahip çıkabilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini belirten Tekin, yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla hayata geçirilen öğretim programlarında Türkiye-Pakistan dostluğunu pekiştirecek bir dizi değişiklik yapıldığını ifade etti.

Bakan Tekin, iki ülke dostluğunu geliştirmek için daha neler yapabileceği konusunda istişarelerde bulunmak amacıyla Pakistan'a geldiklerini bildirdi.

Pakistan'ın Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Sikander Hayat ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, aynı şekilde Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ile çok başarılı bir toplantı yaptıklarını aktaran Tekin, Pakistan ve Türkiye ilişkilerini güçlendirecek adımları atmak konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfının faaliyetlerine değinen Bakan Tekin, "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu okul ve Pakistan'daki diğer Pak-Türk Maarif Okulları, iki ülke dostluğuna önemli katkılar sağlayacak. Bu kampüsün bu gayeye hizmet etmesini temenni ediyorum. Sayın Başbakan'a açılışımıza teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif de törendeki konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, tarihi Multan şehrinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Tekin'in Pakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki derin ve sarsılmaz dostluğun bir göstergesi olduğunu kaydeden Şerif, Bakan Tekin'e hitaben, "Milli Eğitim Bakanı görevine kadar uzanan yolculuğunuzla hepimize ilham vermektesiniz. Liderliğiniz ve eğitime olan adanmışlığınızla burada bulunmanız bizler için büyük bir onurdur." dedi.

Pakistan'ın gerçek dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu ifade eden Şerif, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarsılmaz desteği, uluslarımız arasındaki bağları güçlendirmiş ve dayanışmamızı her zaman derinleştirmiştir. Türkiye, Pakistan ile omuz omuza duran bir dost ve kardeş ülke olmuştur. Bu dostluk ve ortaklık bağlarının gelecek nesiller boyunca daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Türkiye, 'İki millet, tek gelecek' felsefesine sadık kalmıştır. Eğitim alanında sizlerle çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Törenden sonra okul binalarını gezen Tekin ve Şerif, eğitim programları hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
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