Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Moritanya'da Başbakan ile Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Moritanya'da Başbakan ile Görüştü
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya temasları kapsamında, Başbakan Mokhtar Ould Djay ile görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya temasları kapsamında, Başbakan Mokhtar Ould Djay ile görüşme gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Moritanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy da yer aldı. Ziyaretin ardından konuşan Bakan Tekin, ev sahiplikleri için Başbakan Djay'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Moritanya temasları kapsamında ticaretten ekonomiye, eğitimden kültürel ilişkiler ve bilimsel çalışmalara her alanda iş birliğinin nasıl geliştirileceğine dair çok verimli bir istişare ortamı oluştuğunu söyleyen Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Biz buradaki dostlarımıza Türkiye'nin katkı verebileceği alanlarla ilgili hangi konularda, hangi düzeyde katkı verebileceğimize dair geniş bir alan sunduk. Moritanyalı dostlarımız da Moritanya'nın bize sunabileceği alanları ve bu ilişkiyi geliştirebileceğimiz başlıkları bizlerle paylaştılar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moritanya'ya selamlarını ve hürmetlerini ileten Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hukuku geliştirmek için atılması gereken adımlarla ilgili bize verdiği talimatları da paylaşmış olduk. Burada da aynı niyeti ve arzuyu gördük. İnşallah, ilişkilerimizi arzu ettiğimiz düzeye hep beraber ulaştıracağız" dedi.

Bakan Tekin, Moritanya Eğitim Bakanlığında Moritanya Eğitim ve Eğitim Reformu Bakanı Houda Babah Sid M'Hamed ile de görüştü. Bakanlıktan alınan bilgiye göre görüşmede, iki ülke arasındaki eğitim iş birliklerinin değerlendirilmesi ve atılacak yeni adımlara ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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