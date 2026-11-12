Bakan Tekin, komisyonda Destek Hizmetleri Genel Müdürü'ne yönelik iddiaları yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkındaki iddiaları yalanladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sunumunun ardından YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında birtakım iddialarda bulundu. Özçağdaş, Karakullukçu için, "Senin yapmış olduğu işler nedeniyle Sayıştayın 3 tane kararı var. Ben bir muhalefet milletvekili olarak iddia da ederim yani ama iddia etmiyorum, 3 tane, bunlar mahkeme kararı. Sayıştayın 7. Dairesi Bakanın tam arkasında oturan ihale sorumlusunun yapmış olduğu ihalelerden benim elimdeki 3 karara göre 600 milyona yakın yolsuzluk olduğunu tespit etmiş" dedi.

"Elimde belgeler var, yalan"

Bakan Tekin, iddialar üzerine, "Bunların yalan olduğunu söyleyince yalancı olacak mısınız? Elimde belgeler var, yalan" diye konuştu.

"Sizde utanmak yoksa ben neyi anlatsam hiç olmayacak"

Bakan Tekin'in cevabının ardından konuşmasını sürdüren Özçağdaş, "Arkada oturan arkadaşımız aslında talihsiz bir arkadaşımız. Kim o? İşte, bak, daha önce Fatma Betül Sayan Kaya'nın Özel Kalem Müdürü olmuş, çok yetenekli birisi olduğu için Gençlik Spor Genel Müdürlüğünde olmuş. Kendisi AK PARTİ Sivas milletvekili aday adayı. Zaten başka birisinin olması mümkün değil bu kadar adam içerisinde. Yani aslında kısmetli bir arkadaşımız olsaydı, orada değil de şurada oturuyor olacaktı. Ya, sizde utanmak yoksa ben neyi anlatsam hiç olmayacak" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, 'utanmak' ifadesinin kullanılması üzerine, "Bir saniye... Öyle 'Utanmak yok mudur' diye bir şey olmaz" dedi.

Komisyon Başkanı Muş, tartışmaların devam etmesi üzerine oturuma 10 dakika ara verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı