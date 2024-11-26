Bakan Tekin, Erzurum'da Öğretmenler Günü Kutlamalarına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da öğretmenler için düzenlenen konsere katıldı.

Bakan Tekin, kentte "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı Maarif Kongresi'nin ardından ziyaretlerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret eden Tekin, ardından AK Parti Erzurum İl Başkanlığına geçti.

Hasta ve emekli öğretmenleri evinde ziyaret etti

Daha sonra 2023 yılında beyin kanaması geçirdikten sonra tedavisi devam eden Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi matematik öğretmeni Şükrü Bayram'a evinde "geçmiş olsun" ziyaretinde bulunan Tekin, ardından da emekli öğretmen Nedim Şengül'ü Yakutiye ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından Bakan Tekin, Palandöken Belediyesi Türk Musikisi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmenler Günü Özel Konseri"ne katıldı.

Bakan Tekin, burada öğretmenlerin gününü kutladı.

Tekin'e, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar eşlik etti.