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Bakan Tekin'den Türkçe Derslerinde Geçme Notu Değişikliği

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunu 70'e çıkardıklarını duyurdu. Bakan, dil becerilerinin dört temel beceri üzerinden değerlendirileceğini açıkladı.

Bakan Tekin: "Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunu 70'e çıkardık"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ana dil derslerine verdikleri öneme dikkati çekerek, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunun 70'e çıkarıldığını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Büyük Buluşması" programına katıldı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada, Türkçe ile ilgili çok kapsamlı bir süreç başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dil becerilerinin klasik ya da test sınavları ölçülme ilkesinden vazgeçip dört temel beceri üzerinden hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyatı derslerinin değerlendirilmesi sürecini başlattık. Biraz tartışmalı oldu ama her iki derste de geçme notunu 70'e çıkardık. Diğer derslerde farklı olarak. Bu projeksiyonu besleyecek 'dilimizin zenginlikleri', 'söz darlığımız', 'sözlük okumak özgürlüktür' gibi çok farklı projeler geliştirdik. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz bu ve benzeri projelerle aslında burada genel anlamda UNESCO'nun, özelde de komisyonun çalışmalarına destek olabilecek birlikte yakın çalışabilecek iş birliği alanlarımız olduğunu, ben en azından başlıklar halinde gündeme getirilmesi, çalışma daha işlevsel hale getireceğini ifade etmek için buraya geldim.

Bakan Tekin'den Türkçe Derslerinde Geçme Notu Değişikliği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Politika
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