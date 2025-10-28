Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin milli bayramlarda Atatürk ve Türk bayrağı ile birlikte asılması yönündeki genelgenin ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirdi. İstanbul'da gazetecilere konuşan Tekin, uygulamanın hem cumhuriyet değerlerini yaşatma amacı taşıdığını hem de Anayasa'nın 104'üncü maddesi gereği hukuki bir zorunluluk olduğunu belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ TEMSİL EDİYOR"

"Cumhuriyet değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması bizim en önemli görevlerimizden biridir" diyen Bakan Tekin, "Üzerimizde gururla dalgalanan Türk bayrağı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli birlik ve beraberliğimizi temsil eden Cumhurbaşkanımız aynı çerçevede yer almalıdır. Bu, cumhuriyete sahip çıkmak açısından toplumsal bir ödevdir" ifadelerini kullandı.

"OKULLARDA GÖRÜNÜR OLMASI DOĞAL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerinin okullarda Atatürk ve Türk bayrağıyla birlikte yer almasının "doğal bir uygulama" olduğunu vurgulayan Tekin, "Cumhurbaşkanımız yüzde 50'nin üzerinde bir oyla seçilmiştir. Dolayısıyla bu uygulama hem demokratik hem de anayasal bir gerekliliktir. Bu konuda rahatsızlık duymuyoruz" dedi.