Bakan Soylu: Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir

Son haftaların en gündem konusu olan sığınmacıların durumu, siyaset sahnesinde kendine yer bulmaya devam ediyor. Konu hakkında çeşitli tartışmalar, polemikler sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sığınmacılarla ilgili merak edilen bazı verileri açıkladı.

"VATANDAŞLIK ALAN SURİYELİ SAYISI 200 BİN 950"

Bugün bir etkinliğe katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi. Bakan Soylu geçen hafta yaptığı açıklamada da Türkiye'de 3 milyon 762 binin üzerinde Suriyeli olduğu iddialarını yalanlamış, son 5 yılda gidenlerin sayısının 1,5 milyon kişiyi geçtiğini söylemişti.

NÜFUR MÜDÜRLÜĞÜ'NDEKİ GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan bazı sosyal medya platformlarında sığınmacılarla ilgili yapılan paylaşımlar gündem olurken geçtiğimiz haftalarda İstanbul Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çekilen görüntü de çok konuşulmuştu. Kurumda sıra bekleyen 9 kişiden 7'sinin yabancı uyruklu olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntü büyük tartışma yaratmıştı. Fotoğrafın gündem olması sonrasında kurumun ertesi gün isimlere sansür uyguladığı yeni bir kare daha paylaşılmıştı.