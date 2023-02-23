Bakan Soylu, depremde annesini, babasını ve kardeşini kaybeden akrabası üzerinden muhalefete seslendi: Umutları söndürmeyin

Deprem travmasının ancak birlik ve beraberlikle atlatılacağını vurgu yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde annesini, babasını ve kardeşini kaybeden akrabası üzerinden muhalefete çağrı yaptı. Bakan Soylu, "Öyle bir metanet var ki, tek başına kalmış. O umudu arıyor. Bu umudu söndürmeye çalışanlara söylüyorum bunu yapmasınlar. En azından belli bir dönem olumlu bir şey söylemeyeceklerse sussunlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında deprem çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremzedelerin yaşadığı travmaları atlatmak için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini belirten Bakan Soylu, muhalefete de bir çağrı yaptı.

"BU İŞİN İÇİNDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"

Bu travmanın ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılacağını söyleyen Bakan Soylu, "Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. İşimizi bitirmeden de kalkıp gitmeyeceğiz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız." dedi.

"UMUDU SÖNDÜRMEYİN"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hayatını kaybeden akrabalarının olduğunu belirten Bakan Soylu,"Burada bizim akrabalarımız var, anne tarafından Kırıkhan'da. Allah rahmet eylesin. Öyle bir metanet var ki annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş, tek başına kalmış. O umudu arıyor. Bu umudu söndürmeye çalışanlara söylüyorum bunu yapmasınlar. En azından belli bir dönem olumlu bir şey söylemeyeceklerse sussunlar" dedi.