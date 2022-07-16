Bakan Soylu, konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili sözlerini paylaştı - Haberler

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Bakan Soylu, konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili sözlerini paylaştı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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15 Temmuz'un yıl dönümü için İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anmada konuşma metninin dışına çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu sözlerini alıntılayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anları sosyal medyadan paylaştı.

15 Temmuz'un yıl dönümü için İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşma metninin dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ANLAYINIZ"

"Son söz" diyerek cümleye başlayan Bahçeli "Bunu yanlış yorumlamayınız, yanlış anlamayınız ama dikkatinizi çekmek için söylüyorum.Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" dedi.

BAKAN SOYLU DA O ANLARI PAYLAŞTI

Bahçeli'nin bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu. O sözleri alıntılayan isimlerden biri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Bahçeli ile arasının iyi olduğu bilinen Soylu, o anlara ilişkin videoyu "Büyüğümüz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Saraçhane'de hepimize nasihatı: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız" notuyla paylaştı.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

Bakan Soylu, konuşma metninin dışına çıkan Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili sözlerini paylaştı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Politika Güncel Haberler

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