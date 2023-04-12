Bakan Soylu Togg ile trafikte! Aracına aldığı gencin "Kırmızı ışık" sorusuna anında cevabı yapıştırdı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yolda karşılaştığı gençleri makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile gidecekleri yere kadar bıraktı. Gençler arasında geçen samimi diyaloğu kameralara yansıyan Bakan Soylu, "Kırmızı ışıkta duran bakan mı olur?" sorusuna ise, "Biz normalde de dururuz" cevabını verdi.

Türkiye, yıllardır kurduğu yerli otomobil hayaline kavuştu. Yerli otomobil Togg, banttan inerek satışa sunulmaya başlandı. İlk teslimatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapılmasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de yerli otomobil gönderildi.

BAKANLARA TESLİM EDİLDİ

Daha sonra ise sıra kamu kurumlarına geçildi ve bakanlıklar sırayla yerli otomobillerine kavuştu. Togg'u teslim alan bakanlar birer birer direksiyon başına geçti. Bekir Bozdağ'dan Mehmet Nuri Ersoy'a, Derya Yanık'tan Mustafa Varank'a çok sayıda bakan, Togg ile sürüşe çıktı.

BAKAN SOYLU DİREKSİYONA GEÇTİ

Tüm ülkede yerli otomobil heyecanı devam ederken konuya ilişkin güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Süleyman Soylu, Ankara'da Togg'un direksiyonuna geçti. Bakan Soylu, makam aracı olarak kullandığı TOGG ile yolda karşılaştığı gençleri gidecekleri yere kadar bıraktı. Gençlerle arasında geçen samimi diyalog kameralara yansıyan Bakan Soylu, "Kırmızı ışıkta duran bakan mı olur?" sorusuna "Biz normalde de dururuz" cevabını verdi.