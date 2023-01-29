Bakan Soylu: "Bugün Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslarda bir tek terörist yok" Politika Haberleri Bakan Soylu: "Bugün Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslarda bir tek terörist yok" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu: "Bugün Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslarda bir tek terörist yok" ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Bugün Hatay'dan Adıyaman'a kadar Amanoslarda bir tek terörist yok" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Yüreğir Kültür Merkezi Süleyman Soylu Adıyaman Hatay Politika Haberler

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