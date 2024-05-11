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Bakan Özhaseki Hatay'a makam aracı yerine otobüsle gitti: Şimdi 200 tane araç olması lazımdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde tasarruf tedbirlerini açıklarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Hatay'a özel araç yerine milletvekilleri, belediye başkanları ve valilerin de olduğu tek otobüsle gitti. O anlarla ilgili yayınlanan videoda Özhaseki, "Şimdi herhalde 200 tane araç olması lazımdı arka tarafta, ondan kurtarmış olduk" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'a giderken makam aracı yerine otobüs kullandı. O anlarla ilgili yayınlanan videoda Bakan Özhaseki, "Şimdi herhalde 200 tane araç olması lazımdı arka tarafta, ondan kurtarmış olduk" dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN DİKKAT ÇEKEN HATAY ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerini açıkladı. Tasarruf politikasına hızla geçilirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Hatay ziyareti dikkat çekti.

MAKAM ARACI YERİNE OTOBÜS KULLANDI

Hatay'a makam aracıyla gitmeyen Bakan Özhaseki, milletvekilleri, belediye başkanları ve valilerin de olduğu tek bir otobüs kullandı. O anlarla ilgili yayınlanan videoda Bakan Özhaseki şunları söyledi: "Bir taraftan tasarruf tedbirleri, bir taraftan da muhabbete vesile oluyor. 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız tasarruf tedbirleriyle ilgili neler yapılacağını uzun uzun anlattılar. Bu konuda Maliye Bakanlığı'nın da bir brifingi vardı kabinede. Bizler de canı gönülden katılıyoruz.

"ŞİMDİ ARKADA 200 TANE ARAÇ OLMASI LAZIMDI"

Bazen protokolle giderken arkamızda 200 araçlık konvoy oluyor. Benim şoför, Vali Bey'in şoförü, diğer arkadaşların şoförleri, korumalar ordusu, onlar özel araçlarla geliyorlar. Şimdi ona da dikkat ederek tek bir araçta gidip geliyoruz. Şimdi herhalde 200 tane araç olması lazımdı arka tarafta, ondan kurtarmış olduk."

Kaynak: Haberler.com / Politika

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Hatay Ulaşım Çevre Politika Haberler

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Yorumlar (19)

Nurullah Aydın:

HELAL OLSUN BAKANIM EN DOĞAL HALİNİZLE NE YAPMIŞSANIZ O PAYLAŞILMIŞ CHP GİBİ GÖSTERİŞ YAPMADINIZ

43
102
yanıtYanıtla
Devret Bahçeleri:

Bende diyorum bu paralar nereye gidiyor bütün sırrı bozdun

yanıt28
yanıt2
Sefa Altun:

VAH VAH COK ÜZÜLDÜM ACİKCASİ,ŞATAFATLİ YASAMANİN FARKİNDA DEGİLDİNİZ GALİBA....

90
17
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Devret Bahçeleri:

Biz sessiz kalmadığımız hakkımızı aradığımız sürece hepsi alışacak aramız da gezmeye. Halkın vergilerini vatandaşa hizmet etmek için kullanmayı öğrenecekler.

yanıt36
yanıt2
sade vatandaş:

göz boyuyorlar yarında eski yamalı elbise giyip dolaşırlarsa şaşırmayın

yanıt24
yanıt6
Emrah Aydin:

Tasarruf edilmeli tabiiki ama yönetici kademesinde bulunan bu kadar kişinin toplu olarak tek bir vasıtada bulunması doğrumu? Bilmediğim için soruyorum!

20
34
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Vatandaş:

Tek atışla bütün kuşları indirmek gibi olurdu.

yanıt12
yanıt2
Devret Bahçeleri:

Dur emrahcım. Daha yeni emekliyorlar bu şekilde olmasa da. daha konforlu donanımlı makam otobüsleri üzerin de çalışılır. 200 arabadan iyidir :)

yanıt17
yanıt3
abdurrahman arslan:

Sayın bakanım bu tasarruf sadece bugün için değil herzaman olmalı. Nezaman ülke ekonomik olarak kırize girse aklınıza tasarruf geliyor. Bu tasarrufu kiriz gelmeden yapsanız da millet Avrupa gibi beşsenede bir ekonomik kıriz yasamasa olmazmı. Allah bize yiyin için ama israf etmeyin diyor . Nedemek 250 araç yazık degilmi bukafar israfa demekki 10 araç ile de gidiliyormus . İnşallah devamlı böyle tedbirli olursunuz.

48
0
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Devret Bahçeleri:

Sizi tebrik ederim. Ne güzel hep beraber sohbet ederek kaynaşarak. Ülkemin manzarasının tadını çıkarıp yolculuk edin.

29
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