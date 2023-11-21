Bakan Özhaseki: CHP'li belediyeler kentsel dönüşüme başlasın ama rantsal dönüşüm yapmasınlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de yaklaşık 6 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu ve 2 milyon bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Dedim ki CHP'lier sizden rica ediyorum 200-300 belediyeniz var ne olur kentsel dönüşüme başlasınlar. Ama Allah rızası için rantsal dönüşüm yapmasınlar, istemiyoruz. Sonuna kadar destek, hadi buyurun hodri meydan ama ne yazık ki yok" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uzun Çarşı ve Sokak Sağlıklaştırma 3. Etap Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, İstanbul'da muhakkak kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini vurguladı. Bakan Özhaseki, "Türkiye genelinde yaklaşık 30 milyon konut ve 6 milyon ticari alandan oluşan toplam 36 milyon bağımsız bölüm var. Ülkemiz sathında yaklaşık 6 milyon bağımsız bölüm risk altında. 2 milyon bağımsız bölümün acil dönüşmesi gerekiyor. Başta İstanbul olmak üzere bütün kentlerimizde kentsel dönüşümü doğru bir şekilde yapmamız lazım. 2012'den bugüne kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye genelinde 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Şu anda Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. 2012'den bugüne kadar Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Bakanlığımızca 480 milyar TL değerinde kaynak kullanıldı" dedi.

"Sonuna kadar destek, hadi buyurun hodri meydan"

Bakan Özhaseki, İstanbul'da planlanan kentsel dönüşüm konusuna değindi. Açıklamasında CHP'li belediyeleri eleştiren Bakan Özhaseki şunları söyledi:

"İstanbul'da kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyoruz, çıkıyorlar 'efendim sizin bu yaptığınız kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm' diyorlar. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partililer (CHP) sizden rica ediyorum 200-300 belediyeniz var ne olur kentsel dönüşüme başlasınlar. Ama Allah rızası için rantsal dönüşüm yapmasınlar, istemiyoruz. Bundan siz rantsal dönüşüm yapıyorsunuz diyerek kaçamazsınız. Söyleyin de belediye başkanlarınız bir an önce başlasınlar dedim. Her türlü desteği vermeye hazırım. Bakanlıkta bir ağabeyleri oturuyor diye düşünsünler ve gelsinler. Yeter ki kentsel dönüşüme başlasınlar ve yeter ki evlerimizi depreme hazır hale getirsinler. Sonuna kadar destek, hadi buyurun hodri meydan. Ama ne yazık ki yok. Ama burada (Afyonkarahisar'da) mani olunan bir bölüm var ben de biliyorum. Kimler mani oluyorsa vebaldeler. Lütfen yeniden başlayın. Burayı yeniden ihya edelim."

"Hafif çelikten 100 bin köy evini inşa etmek için bismillah diyoruz"

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan konutların hızla devam ettiğini ifade etti. Bölgede önümüzdeki ayın sonunda 41 bin konut ve 5 bin köy evini teslim edilmesinin planlandığını Belirten Bakan Özhaseki, "İşte son olarak 6 Şubat'ta iki büyük deprem yaşadık. 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın sonunda 41 bin konut ve 5 bin köy evini teslim edeceğiz. İnşası devam eden 200 bin konutun dışında Yerinde Dönüşüm projemizle bölgenin imar ve ihya sürecini, bakanlığımızın denetiminde hızlandıracağız. Bakanlık olarak afet bölgesindeki şehir meydanlarını, kent meydanlarını da biz yapacağız. Yine hafif çelikten 100 bin köy evini inşa etmek için bismillah diyoruz" dedi.

"Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası da buralarda yaşıyor"

Bir yandan afet bölgesini ayağa kaldırdıklarını, diğer yandan da tüm şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirdiklerini ve bu işin tek çözümünün kentsel dönüşüm olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, "Türkiye birinci derece bir deprem ülkesi bu ülkenin topraklarının yüzde 66'sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 70'ten fazlası da buralarda yaşıyor. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde 6 ve üzeri yıkıcı deprem sayısı bu topraklarda artmış. Yani her sene 1 veya 2 yıkıcı şiddette deprem oluyor. Hatlarda belli Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege Fay Hatları. Bize düşen akıllı olmak ve tedbir alıp, konutlarımızı ve iş yerlerimizi sağlam yapmak. Gerekli olan nedir? Kentsel dönüşüm" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR