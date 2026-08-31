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Sağlık Bakanı Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Mahmood ile görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Mahmood ile görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood'u Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede 'Üreten Sağlık' vizyonu, sağlıkta ortak üretim imkanları, fizibilite çalışmaları ve ortak sağlık ekosistemi oluşturulması ele alındı. Bakan, uluslararası iş birliklerini güçlendireceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, D-8 Genel Sekreteri Sohail Mahmood ile görüştü.

Bakan Memişoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "D-8 Genel Sekreteri Sayın Sohail Mahmood'u Bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde; Üreten Sağlık vizyonumuz, sağlık alanında ortak üretim imkanları, üretim süreçlerine yönelik fizibilite çalışmaları ve ülkeler arasında ortak bir sağlık ekosistemi oluşturulması konularını ele aldık. Sağlık alanında uluslararası iş birliklerimizi geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Sohail Mahmood'a nazik ziyaretleri ve kıymetli görüşleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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