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Bakan Kurum İstanbul'daki afet için geçmiş olsun diledi, yarın 42 ile sarı kod var

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan afet için geçmiş olsun diledi. Kurum, yağışın azaldığı noktalarda hasar tespitinin başladığını, yarın İstanbul dahil 42 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu uyarı bulunduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul'umuza geçmiş olsun. Şehrimizde yaşanan afeti ilk andan itibaren sahada takip ediyoruz. İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Valiliğimizin koordinasyonunda yağışın azaldığı noktalarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yarın için de İstanbul dahil 42 ilimize sarı, 6 ilimize (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce) turuncu kodlu uyarısı bulunuyor. İlgili kurumlarımız gereken her tedbiri alıyor. Vatandaşlarımızdan da meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini ve risklere karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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