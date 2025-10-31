Bakan Kurum, İBB Başkan Vekili Aslan ile İstanbul'un Sorunlarını Görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile bir araya gelerek İstanbul'un sorunları ve ihtiyaçları üzerine istişarelerde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan ile bir araya geldik. Şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçları ve talepleri istişare ettik. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika