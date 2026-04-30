Haberler

Bakan Kurum, Fransa'ya resmi ziyarette bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya resmi ziyarette bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP21 Başkanı ve COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Sayın Laurent Fabius ile Uluslararası Enerji Ajansı Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu kapsamında bir araya geldik. COP31'de daha uygulanabilir ve sonuç odaklı bir sürecin inşası ile somut çıktıların artırılması konularını ele aldık. COP Başkanlıkları arasında kurulan iş birliğinin, uygulamaya dönük çözümler geliştirilmesinde yol gösterici olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

