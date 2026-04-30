Bakan Kurum'dan Fransa'da COP31 diplomasisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanı Murat Kurum, resmi temasları kapsamında bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) genel merkezinde 50'den fazla hükümet temsilcisinin yanı sıra, geçmiş dönem COP başkanlarının da bir araya geldiği Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı marjında ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, ilk olarak COP21 Başkanı ve COP Başkanları Danışma Grubu Başkanı Laurent Fabius ile bir araya geldi. Kurum ve Fabius, COP31'de daha uygulanabilir ve sonuç odaklı bir sürecin inşası için görüş alışverişinde bulundu. Bakan Kurum daha sonra AB Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile görüştü. Kurum ve Jorgensen konut politikaları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

"Birlikte çok güzel işlere imza atacağız"

COP26 Başkanı Alok Sharma ile de bir araya gelen Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, "Uluslararası Enerji Ajansı Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu vesilesiyle bir araya geldiğimiz COP26 Başkanı Sayın Alok Sharma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Glasgow'da ortaya konulan COP26 mirasını, COP31'e giden süreçte önemli bir referans olarak görüyoruz. Birlikte çok güzel işlere imza atacağız" paylaşımını yaptı.

OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüşme

COP31 Başkanı Bakan Kurum, Paris programı kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile görüştü. Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 vizyonu, enerji verimliliği, yeşil dönüşüm, Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi başlıklarının ele alındığı görüşmeye ilişkin, "OECD'nin çok taraflı iş birliğine sunduğu katkıyı son derece değerli buluyoruz. İçten ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

IEA Başkanı Birol ile görüşme

Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan IEA Başkanı Fatih Birol ile de ikili görüşme gerçekleştiren Kurum, temiz enerjiye geçişi hızlandıracak adımlara yönelik fikir alışverişinde bulundu. Bakan Kurum, IEA'nın toplantısının kapanış oturumuna da katıldıktan sonra Paris programını tamamladı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı