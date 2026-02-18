Bakan Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kabul etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kabul etti.

Bakan Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere şehrimizin sorunları hakkında verimli bir görüşme yaptık. Yerel yönetimlerimizle şehirlerimizin geleceği için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı