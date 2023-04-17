Bakan Kirişci: 'Bunların hesabı farklı, bunlar dışarıdaki emperyal güçlerin içerideki uzantıları'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "HDP'li Sırrı Sakık cümleler kuruyor. Sürgündekiler ve cezaevinden çıkarılacak olanlar ve cumhuriyetle olan kavga nedir? Bunların hesabı farklı, bunlar dışarıdaki emperyal güçlerin içerideki uzantılarıdır" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere öncelikle Ardahan'a gelen Bakan Kirişci, esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kirişçi daha sonra AK Parti seçim ofisinin açılışına katıldı. Bakan Kirişçi burada yaptığı konuşmasında CHP'ye yüklendi. Kirişçi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kaset ve kumpasla partisinin başına geçtiğini söyleyerek "Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin değerleriyle çatışan ve bu milletin değerlerini yok sayarak kendince bu millete format atmaya çalışan bir siyasi parti. Bugün bu partinin başında kaset ve kumpas skandalıyla gelmiş bir zat var. Bu memlekette Cumhuriyet Halk Partisi fren ve takos görevi görmüş ve vesayet odakları ile işbirliği yapmış, işbirlikçiliği ile tanınan bir siyasi partidir." diye konuştu.

Bakan Kirişçi, HDP'li Sırrı Sakık'ın Cumhuriyet ile ilgili söylemine değinerek "Sırrı Sakık cümleler kuruyor. Sürgündekiler ve cezaevinden çıkarılacak olanlar ve cumhuriyetle olan kavga nedir? Bunların hesabı farklı. Bunlar dışarıdaki emperyal güçlerin içerideki uzantılarıdır." şeklinde konuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine de değinen Bakan Kirişci "Bu uluslararası diplomaside dış işlerinden habersiz olarak yapılan böyle bir ziyaret bir skandaldır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu coğrafyayı peşkeş çekmek isteyen içerideki işbirlikçisi olan Cumhuriyet Hal Partisi ve bunu ziyaret eden Amerika'nın Ankara Büyük Elçisi. Bunları biz şiddetle kınıyoruz. Bu demokrat olduğunu iddia eden ülkelerin başka ülkelere yeni bir vesayet uygulamasıdır. Bunlara bugüne kadar geçit vermedik ve vermeyeceğiz. Bundan tüm vatandaşlarımız müsterih olsun." ifadesini kullandı.

Kirişci, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin milletin bekası için önemli olduğunu, milletin doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edeceğine inancının tam olduğunu belirtti. - ARDAHAN