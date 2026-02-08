Haberler

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şüpheli tutuklandı

Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e yönelik paylaşımla ilgili soruşturma; şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik hakaret içeren ifadeleri güçlü bir şekilde kınadı ve bu tutumun milli iradeye saldırı olduğunu belirtti.

'EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUM'

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş'e yönelik sarf edilen çirkin ve seviyesiz ifadeleri en güçlü biçimde kınıyorum. Bir kadının, milletimizin oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının giyimi üzerinden hedef alınması hadsiz ve yakışıksız bir tutum; aynı zamanda milli iradeye ve Anadolu insanının örf, adet ve değerler bütününe yöneltilmiş bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
