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Bakan Kacır: Büyük Türkiye Yeniden Tarih Sahnesinde

Bakan Kacır: Büyük Türkiye Yeniden Tarih Sahnesinde
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ahlat'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de insanlık değerlerinin sancaktarlığını güçlü şekilde sürdürdüğünü belirtti.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Büyük Türkiye, köklerinden aldığı güçle şimdi yeniden tarih sahnesinde. Türk Milleti tıpkı geçmişteki gibi bugün de insanlık değerlerinin sancaktarlığını en kuvvetli şekilde icra ediyor" dedi.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'Biz kökü mazide olan atiyiz.' Anadolu'nun fetih üssü, İslam'ın kubbesi, bu topraklardaki ebedi varlığımızın simgesi Ahlat'ta idik. Selçuklu Kabristanı'nda ecdadımızı rahmetle ve dualarla yad ettik. Kabine toplantısını, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gerçekleştirdik. Şehitlerimizin kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Anadolu'nun kapılarını milletimize açan tarihi yürüyüşün en güçlü sembollerinden biri olan bu topraklar, asırlardır vatan uğruna verilen mücadelenin, fedakarlığın ve milletimizin köklü devlet geleneğinin izlerini taşıyor. Büyük Türkiye, köklerinden aldığı güçle şimdi yeniden tarih sahnesinde. Türk milleti tıpkı geçmişteki gibi, bugün de insanlık değerlerinin sancaktarlığını en kuvvetli şekilde icra ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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