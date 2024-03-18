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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Halkla Omuz Omuza Yürümeye Devam Ediyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Iğdır'a ziyaret gerçekleştirerek iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan, toplumun her kesimiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve halkla omuz omuza yürümeye devam ettiklerini belirtti. Ayrıca, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve ticaret odalarının taleplerine kulak verdiklerini ve sosyal diyalogla sorunları çözdüklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yürüdüğümüz her yolu halkımızla birlikte omuz omuza yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamları ile bir araya geldi. Burada açıklama yapan Bakan Işıkhan, "İşçisinden işverenine, sivil toplum kuruluşundan özel sektörüne kadar toplumumuzun her kesimiyle sürekli dirsek teması içerisinde olduk. İl il, ilçe ilçe dolaşıyor, iş dünyamızın siz kiymetli temsilcileriyle sık sık bir araya geliyoruz. Yürüdüğümüz her yolu halkımızla birlikte omuz omuza yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz. Sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, ticaret ve sanayi odalarımızın taleplerine ve önerilerine hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Her zaman sosyal diyalog ile sorunların üstesinden gelmeyi başardık" dedi.

Bakan Işıkhan, iftarda şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Vedat Işıkhan Politika Haberler

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