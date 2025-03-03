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Bakan Işıkhan Üniversite Öğrencileriyle İftar Programında Bir Araya Geldi

Bakan Işıkhan Üniversite Öğrencileriyle İftar Programında Bir Araya Geldi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, öğrencilerin iş gücü piyasasına hazırlanmalarına yönelik yeni programlar hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi yemekhanesinde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Hacettepe Üniversitesi öğrenci yemekhanesinde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Işıkhan, üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile birlikte öğrencilere yemek sırasında eşlik etti. Ardından öğrencilerle birlikte masaya oturan Bakan Işıkhan, ezanın okunmasıyla orucunu açtı. Kendisi de Hacettepe Üniversitesi'nde okumuş olan Bakan Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programımızın temel amacı üniversitede öğrencilerimiz okurken, akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına geçiş yapacak, iş piyasasına uyumlarını sağlayacak bir atmosfer, bir iklim sağlıyoruz. Bu bizim için çok önemli. 'Neden işsiz kalıyorsunuz' diye sorduklarında özel sektör ilk önce şunu söylüyor, 'Sizin tecrübeniz yok' diyor. Bu yüzden gençler iş piyasasına, iş dünyasına giremiyorlar. Biz iş tecrübesizliğini ortadan kaldırdık" dedi.

"Eğitimler alacaklar ve kısa süreli bir çalışma fırsatı sağlayacağız"

Öğrencilerin akademik eğitimlerini sürdürürken cep harçlığı gibi bir katkı verileceğini belirten Bakan Işıkhan, "Bu program aslında öğrencilerimizi iş gücü piyasasına hazırlayacak. Özellikle üniversite eğitiminden sonra çalışma hayatına girecekleri zaman mülakat tekniklerini, CV hazırlama, finansal okur yazarlık, iş sağlığı güvenliği ve stresle başa çıkma konusunda eğitimler alacaklar ve bunun yanında da kısa süreli bir çalışma fırsatı sağlayacağız" diye konuştu.

"KYK burslarından faydalanan öğrencilerimiz bu programa başvurabilirler"

Üniversitede kamu hizmetinin yürütüldüğü her alanda, her faaliyet sektöründe öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirilebileceğini söyleyen Bakan Işıkhan, "KYK burslarından faydalanan öğrencilerimiz bu programa başvurabilirler. Kamu üniversitelerimizi okuyan öğrencilerimiz kapsam içerisinde, uzaktan ve açık öğretim fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz bu programdan ne yazık ki yaralanamayacaklar" dedi.

İftar sonrası Bakan Işıkhan, öğrencilerle sohbet ederek, fotoğraf çekildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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