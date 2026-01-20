Haberler

Bakan Işıkhan, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını lanetledi Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, YPG/SDG'nin Türk bayrağına karşı gerçekleştirdiği provokasyonu lanetleyerek, Türkiye'nin terörizme karşı kararlılığını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, terör örgütü YPG/SDG'nin, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına karşı gerçekleştirdiği provokasyonu lanetledi.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Var olduğu günden bugüne sivil, kadın, çocuk ayrımı yapmaksızın binlerce masumun canına kıyan YPG terör örgütünün bugünkü provokasyonunu lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yeni bir karanlık sayfayı açmak niyetinde olanlara izin vermeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde teröre yer yoktur.' Mukaddes bildiğimiz Türk bayrağına uzanan kirli ellere gereken cevaplar verilecektir."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika
