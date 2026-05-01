Doğum izni süreleri artırıldı: Bakan Işıkhan'dan aile vurgusu

Güncelleme:
"Geleceğimizin teminatı aile yapısını korumaya, iş-aile ikileminin önüne geçmeye yönelik kolaylaştırıcı bir tedbiri daha hayata geçirdik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin, "Geleceğimizin teminatı aile yapısını korumaya, iş-aile ikileminin önüne geçmeye yönelik kolaylaştırıcı bir tedbiri daha hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kanunla kadın çalışanlar için önemli bir uygulamayı 1 Mayıs'ta tamamlamış olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çalışan kadınlar için doğum izni sürelerinde artış yaptık. Böylelikle kadınların iş-aile uyumunu daha da kolaylaştırdık. Geleceğimizin teminatı aile yapısını korumaya, iş-aile ikileminin önüne geçmeye yönelik kolaylaştırıcı bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çalışma hayatını ve aile yaşamını destekleyecek düzenleme için başta Cumhur İttifakı milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle gayretleri ve alın teriyle kalkınma hamlemize destek veren kadın çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

15 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

15 gündür haber alınamıyordu: Kapı kırılınca acı manzara ortaya çıktı
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol bulundu! 6 sondaj kuyusu açılacak

Türkiye'de bir ilk! Üniversitenin kampüsünde petrol bulundu
Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün