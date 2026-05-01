Doğum izni süreleri artırıldı: Bakan Işıkhan'dan aile vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin, "Geleceğimizin teminatı aile yapısını korumaya, iş-aile ikileminin önüne geçmeye yönelik kolaylaştırıcı bir tedbiri daha hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kanunla kadın çalışanlar için önemli bir uygulamayı 1 Mayıs'ta tamamlamış olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Çalışan kadınlar için doğum izni sürelerinde artış yaptık. Böylelikle kadınların iş-aile uyumunu daha da kolaylaştırdık. Geleceğimizin teminatı aile yapısını korumaya, iş-aile ikileminin önüne geçmeye yönelik kolaylaştırıcı bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çalışma hayatını ve aile yaşamını destekleyecek düzenleme için başta Cumhur İttifakı milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle gayretleri ve alın teriyle kalkınma hamlemize destek veren kadın çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."