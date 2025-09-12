Haberler

Bakan Işıkhan, Burdur'da AK Parti ve MHP İl Teşkilatlarını Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Burdur'da AK Parti ve MHP il teşkilatlarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında partililerle bir araya gelen Işıkhan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve sohbet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti ve MHP Burdur il teşkilatlarını ziyaret etti.

Işıkhan, Burdur ziyareti kapsamında parti binasında AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve partililerle bir araya geldi. Partililerle hatıra fotoğrafı çekilen Işıkhan, daha sonra MHP İl Başkanlığına geçti.

Işıkhan, burada da MHP İl Başkanı Mustafa Gün ve partililerle sohbet etti.

Işıkhan'a ziyaretinde AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz eşlik etti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Politika
