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Bakan Işıkhan 7. Dönem Toplu Sözleşme Komisyon Toplantısına Katıldı

Politika Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Bakanlıkta gerçekleştirilen komisyon toplantılarına katıldı. Toplantıda, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ele alındı.

Bakan Işıkhan 7. Dönem Toplu Sözleşme komisyon toplantısına katıldı

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Bakanlıkta gerçekleştirilen komisyon toplantılarına katıldı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos günü başlamıştı. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Kamu işveren heyetinin 14 Ağustos'ta teklifini sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Samet Öksüz - Politika

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