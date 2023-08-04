Bakan Işıkhan 7. Dönem Toplu Sözleşme Komisyon Toplantısına Katıldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Bakanlıkta gerçekleştirilen komisyon toplantılarına katıldı. Toplantıda, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ele alındı.
Bakan Işıkhan 7. Dönem Toplu Sözleşme komisyon toplantısına katıldı
ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Bakanlıkta gerçekleştirilen komisyon toplantılarına katıldı.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos günü başlamıştı. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Kamu işveren heyetinin 14 Ağustos'ta teklifini sunması bekleniyor.