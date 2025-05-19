Bakan Hakan Fidan Sırbistan'da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'daki temasları kapsamında Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic'i Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'da Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic'i kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Rasim Layic'i kabul etti. - BELGRAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika