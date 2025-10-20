Haberler

Bakan Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Temaslarını Sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde AB Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Komiseri Marta Kos ile görüştü ve diğer Avrupa Bakanlarıyla temaslar gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü.

Fidan, bugün Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile de bir araya gelmişti. - LÜKSEMBURG

