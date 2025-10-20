Bakan Hakan Fidan, Lüksemburg'da AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamındaki 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık' konulu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Lüksemburg'da bulunuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamındaki "Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık" konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Bakanlar Konseyi Toplantısı için geldiği Lüksemburg'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamındaki 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık' konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. - LÜKSEMBURG
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika